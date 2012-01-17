На Costa Concordia знаходилися нащадки офіціанта з Титаніка

Двоє нащадків вихідця з Лондона, який на початку минулого століття працював на "Титаніку" офіціантом і загинув в результаті його катастрофи, опинилися серед пасажирів круїзного лайнера Costa Concordia, який зазнав катастрофи в ніч на 14 січня в Тірренському морі неподалік від острова Джильо біля побережжя італійської області Тоскана.

Як повідомляє РІА «Новости», 30-річна Валентина КАПУАНО з південного італійського міста Авелліно (область Кампанія) перебувала в нещасливому круїзі разом зі своїм приятелем, а також із братом і його дівчиною.

Валентина та її брат є двоюрідними правнуками емігранта з Лондона на ім`я Джованні, який у 25-річному віці сто років тому влаштувався офіціантом на найбільший пасажирський лайнер того часу "Титанік", і загинув 14 квітня 1912 року разом із як ніж 1,5 тисячі пасажирами і членами екіпажа цього корабля.

На відміну від свого предка молодим людям вдалося врятуватися під час катастрофи Costa Concordia і не повторити долю родича. Проте спогади їхньої бабусі про нещасну долю Джованні відразу ж спливли в пам`яті брата і сестри.

На борту Costa Concordia перебувало більш як 4,2 тисяч чоловік, серед яких були й громадяни України. На сьогоднішній день підтверджена загибель 11 чоловік, зниклими безвісти вважаються 24 людини.

За словами капітана лайнера Франческо СКЕТТІНО, судно налетіло на скелі, які не були вказані на навігаційній карті. Зараз корабель правим боком на три чверті занурений у воду поблизу Джильо.

Майже сто років тому "Титанік" затонув за 2 години 40 хвилин після зіткнення з айсбергом.