Газпром хоче збільшити поставки газу в Казахстан

Компанія «Газпром» має намір збільшити поставки газу в Казахстан у рамках Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і Посла Республіки Казахстан у Росії Заутбека ТУРІСБЕКОВА.

«Було відзначено, що обсяг реалізованого Групою « Газпром »газу в Казахстані у 2011 році виріс на 10% порівняно з 2010 роком, і існують хороші можливості для продовження зростання поставок», – йдеться у повідомленні.

Сторони розглянули питання розширення російсько-казахстанської співпраці у галузі геологорозвідки, видобутку, транспортування, переробки і розподілу вуглеводнів з урахуванням того, що з 1 січня на території Росії, Білорусі та Казахстану почав діяти Єдиний економічний простір.

За підсумками зустрічі було висловлено спільну думку, що Єдиний економічний простір відкриває нові можливості для ще масштабнішого розвитку енергетичного партнерства усіх його учасників і відповідає стратегічним інтересам сторін.