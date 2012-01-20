Парламент Хорватії ухвалив декларацію про вступ до ЄС

Післязавтра - референдум

Депутатихорватськогопарламенту ухвалилидеклараціюпро вступХорватіїдо Європейськогосоюзу якстратегічнийінтерескраїниі закликалигромадян взятиучастьу референдумі22 січня,повідомляєРІА "Новости".



Документприйнято127голосами "за"приодному, що утримався.



У деклараціїпідтверджуєтьсяготовність"продовжуватиреформи, що становлять основуфункціонуванняправової держави,повноцінного соціального захистуідобробуту всіхгромадян,атакож єпередумовоюдляекономічногорозвитку".Хорватія,яксказановдокументі, "відданамирномувирішеннювсіхпитань, щозалишаються, наоснові взаємноїповаги".



Парламентвисловивупевненість,що вступ доЄС забезпечитьХорватіїстабільнефінансове імакроекономічнесередовище таефективнуправовусистему,що сприятимеподальшому розвиткухорватськоїекономіки, промисловостіта сільськогогосподарства.



Згідно з останнімопитуванням громадськоїдумки, близько60%громадянзбираютьсяпідтриматинареферендуміідею вступу доЄС,проти -31%опитаних, 9% поки невизначилися.

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