Парламент Хорватії ухвалив декларацію про вступ до ЄС

02:42, 20 січня 2012
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Післязавтра - референдум

Депутатихорватськогопарламенту ухвалилидеклараціюпро вступХорватіїдо Європейськогосоюзу якстратегічнийінтерескраїниі закликалигромадян взятиучастьу референдумі22 січня,повідомляєРІА "Новости".

Документприйнято127голосами "за"приодному, що утримався.

У деклараціїпідтверджуєтьсяготовність"продовжуватиреформи, що становлять основуфункціонуванняправової держави,повноцінного соціального захистуідобробуту всіхгромадян,атакож єпередумовоюдляекономічногорозвитку".Хорватія,яксказановдокументі, "відданамирномувирішеннювсіхпитань, щозалишаються, наоснові взаємноїповаги".

Парламентвисловивупевненість,що вступ доЄС забезпечитьХорватіїстабільнефінансове імакроекономічнесередовище таефективнуправовусистему,що сприятимеподальшому розвиткухорватськоїекономіки, промисловостіта сільськогогосподарства.

Згідно з останнімопитуванням громадськоїдумки, близько60%громадянзбираютьсяпідтриматинареферендуміідею вступу доЄС,проти -31%опитаних, 9% поки невизначилися.

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