На Кубі після 50 днів голодовки помер 31-річний дисидент

Кубинський дисидент Вільман Вільяр помер у четвер увечері в лікарні міста Сантьяго-де-Куба після 50 днів голодовки.

Як повідомляє ІТАР-ТАсС з посиланням на інформацію поліції, за попередніми даними, смерть настала в результаті відмови внутрішніх органів, викликаної сепсисом.

31-річний В.Вільяр входив в опозиційну організацію під назвою «Патріотичний союз Куби», яка була створена в середині 2011 року. У листопаді того ж року він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

Під час голодовки стан його здоров'я різко погіршився, він був доставлений у лікарню.

У лютому минулого року на Кубі після 85-денної голодовки помер 42-річний дисидент Орландо Сапата.

О.Сапата, який потрапив у в'язницю 20 березня 2003 року, оголосив голодовку на знак протесту проти поганого поводження, зокрема, побоїв. Його смерть викликала хвилю критики на адресу кубинських властей з боку міжнародного співтовариства.

Після його смерті голодовку оголосив ще один опозиціонер, Гілермо ФАРІНЬЯС. На адресу влади Куби знову звучала критика. У відповідь на неї керівник Куби Рауль КАСТРО заявляв, що дисидент буде сам винен, якщо помре від голодної смерті.

Р.КАСТРО говорив, що влада не піде на поступки дисиденту, якого вони розглядають як інструмент у руках США, зазначає «Газета.ру».