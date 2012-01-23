Розширення Панамського каналу триває

Робітникам підвищили платню

Тисячіробітників,зайнятихнарозширення Панамськогоканалу,погодилисяприпинитистрайк іпродовжитиперерванунатижденьроботу, повідомляєБі-бі-сі.



Консорціум, який виконуєконтрактврамкахпроекту розширенняканалудо 2014 року, погодивсяпідвищитизарплатуробітникам.



Проектвартістю5,25 млрд.доларівпередбачає спорудженнянових, широкихшлюзів,якідозволилиб прийматибільші судна.

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