Розширення Панамського каналу триває
02:24, 23 січня 2012Світ
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Робітникам підвищили платню
Тисячіробітників,зайнятихнарозширення Панамськогоканалу,погодилисяприпинитистрайк іпродовжитиперерванунатижденьроботу, повідомляєБі-бі-сі.
Консорціум, який виконуєконтрактврамкахпроекту розширенняканалудо 2014 року, погодивсяпідвищитизарплатуробітникам.
Проектвартістю5,25 млрд.доларівпередбачає спорудженнянових, широкихшлюзів,якідозволилиб прийматибільші судна.
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