Путін пообіцяв міністрам, що розжене, але не всіх

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН обіцяє, що після виборів президента російський уряд очікує серйозна ротація.

Як повідомили УНІАН у партії влади «Єдина Росія», про це він заявив сьогодні на Форумі народів Півдня Росії у Ставропольському краї.

«Це зовсім не означає, що потрібно всіх розігнати. Зрозуміло, має бути ротація, ротація серйозна. І вона буде», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що перш ніж говорити про те, яким буде новий уряд, потрібно «пройти вибори 4 березня».

Голова уряду РФ також звернув увагу на небезпеку ситуації, коли громадяни не підуть на вибори, оскільки вважатимуть, що «усе наперед визначено». «Головне – не породити такі настрої, що і на вибори ходити не треба. Є така небезпека», - зазначив В.ПУТІН.

В цілому він позитивно оцінив роботу чинного кабінету міністрів у минулому році.

«Реально, це одні з найкращих (результатів) у світі вийшли», - заявив прем'єр РФ, додавши, що це не тільки результат доброї зовнішньоекономічної кон'юнктури, але й пряма робота уряду.

Як основні досягнення виконавчої влади В.ПУТІН назвав низьку (6,1%) інфляцію, направлення всього 10% нафтогазових доходів на споживання, а решта - у резервні фонди, боротьбу із безробіттям.