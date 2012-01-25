Сина Президента Франції відправили з Одеси до Парижа

26-річний син Президента Франції Ніколя САРКОЗІ П’єр САРКОЗІ у супроводі лікарів відбув на борту чартерного літака з Одеси до Парижа.

Про це повідомив УНІАН глава Представництва МЗС України в Одесі Костянтин РЖЕПИШЕВСЬКИЙ.

Співбесідник агентства не став коментувати стан здоров`я сина Президента Франції.

Тим часом, згідно з даними джерела УНІАН в Одеській обласній лікарні, в одній з палат якої сьогодні перебував П.САРКОЗІ, стан старшого сина французького президента «задовільний».

За деякими відомостями, П.САРКОЗІ прибув напередодні до Одеси, щоб взяти участь у приватній клубній вечірці, приуроченій до 30-річного ювілею однієї з мешканок міста.

Як повідомляв УНІАН, сина Президента Франції П.САРКОЗІ, який прибув напередодні до Одеси, було госпіталізовано сьогодні до обласної лікарні з ознаками харчового отруєння. За даними джерела агентства в правоохоронних органах, він прибув до Одеси, щоб зіграти діджейський сет на приватній закритій вечірці в одеському клубі «Чайковський».

У свою чергу співробітник закладу уточнив, що син Президента Франції почувався хворим ще до прибуття до Одеси: «У нас він пив лише мінеральну воду».

Довідка УНІАН. П.САРКОЗІ – старший син Президента Франції Ніколя САРКОЗІ від його першого шлюбу з Марі-Домінік КЮЛЬОЛІ. Народився у 1985 році. П’єр САРКОЗІ (DJ Mosey) - відомий музикант.