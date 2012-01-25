Названо найбагатші міста світу

За даними дослідження американського інституту Brookings Institute найбагатші міста за рівнем ВВП на душу населення знаходяться в США. Серед десяти найбагатших міст світу - шість зі США, три з Європи і один представник багатих нафтою Об'єднаних Арабських Еміратів. Найбіднішні мегаполіси знаходяться в Африці й Азії - столиця Єгипту Каїр, потім Мумбаї та Александрія.

Десятка найбагатших міст світу, згідно з Brookings Institute, виглядає так:

1. Хартфорд, США ($75 086)

2. Осло, Норвегія ($74 057)

3. Сан-Хосе, США ($68 141)

4. Абу-Дабі, ОАЕ ($63 859)

5. Бриджпорт, США ($63 555)

6. Цюріх, Швейцарія ($63 236)

7. Вашингтон, США ($62 943)

8. Стокгольм, Швеція ($61 458)

9. Бостон, США ($60 074)

10. Сан-Франциско, США ($58 783)

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