Путін: якщо ми введемо візи для країн СНД, ми їх втратимо

У перспективі країни Єдиного економічного простору (ЄЕП) здійснюватимуть єдину візову і міграційну політику.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на розширеному засіданні колегії Федеральної міграційної служби Росії.

«Зараз вже працює єдиний економічний простір Росії, Білорусі і Казахстану, дальше нам потрібно рухатися до створення Євразійського союзу. Така тісна інтеграція передбачає уніфікацію трудового і міграційного законодавства, а в перспективі, як ми розраховуємо, і єдину візову і міграційну політику», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, міграційних проблем у рамках ЄЕП найменше тому, що країнам вдається скоординувати роботу на найважливіших соціальних та економічних напрямах.

«Це мінімізує і ризики у сфері міграції – і з Казахстаном, а тим більше з Білоруссю, з якою у нас справжніх проблем ніколи й не виникало», - сказав він.

При цьому наголосив, що виникають складнощі з іншими країнами близького зарубіжжя, з якими немає візового режиму.

«З певних політичних міркувань ми й не запроваджуємо візового режиму між країнами СНД, тому що, коли запровадимо, ми остаточно їх втратимо. Складна для нас, непроста ситуація. І міграційний потік для нашої економіки потрібен», - сказав він.

За його словами, Росії потрібно тісніше працювати з тим країнами, звідки надходять мігранти. Зокрема, формувати двосторонню правову базу, необхідну інфраструктуру, зокрема створювати центри доміграційної підготовки, які включали б професійну підготовку, вивчення російської мови, базових законів, культурних норм і традицій народів Російської Федерації. До створення таких центрів доцільно підключити і російських працедавців, зацікавлених у залученні якісних трудових ресурсів, зазначив В.ПУТІН.