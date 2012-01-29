Помер колишній Президент Італії

Колишній Президент Італії, довічний сенатор Республіки Оскар Луїджі Скальфаро помер сьогодні в Римі на 94-му році життя.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили у парламенті республіки.

"Оскар Луїджі Скальфаро залишив помітний слід у демократичній історії країни. Він завжди був прикладом послідовності і духовної цілісності. Будучи Президентом, він упевнено тримався у дуже непрості моменти", - йдеться у зверненні нинішнього Президента Італії Джорджо НАПОЛІТАНО.

О.Скальфаро народився 9 вересня 1918 року у північному місті Новара. Він закінчив факультет юриспруденції у престижному Католицькому університеті в Мілані.

О.Скальфаро обіймав усі три вищі посади в італійській ієрархії влади: він був спікером нижньої і верхньої палат парламенту, а в 1992 році його обрали Президентом. Після закінчення президентського терміну в 1999 році він автоматично став довічним сенатором і брав участь в усіх консультаціях під час урядових криз, включаючи останню - в листопаді минулого року, коли у відставку з посади прем'єра пішов Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.