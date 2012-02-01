Білоруській опозиції не вдалося домовитися між собою

Коаліції «шести» не вдалося домовитися про позицію щодо участі в парламентських виборах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, прес-конференція, на якій очікувалося, що лідери коаліції оголосять про підписання декларації «Про громадську дискусію про цілі та форми участі білоруської опозиції у виборах 2012 року» була призначена 31 січня на 11.00. Але потім її перенесли на 12.00.

Потім представники коаліції «шести» пішли до окремої кімнати, де протягом півгодини радилися. Після цього журналістам повідомили, що узгодити позиції не вдалося.

Як заявив журналістам співголова оргкомітету партії «Білоруська християнська демократія» (БХД) Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ, текст декларації був підготовлений рухом «За свободу», але узгоджений не з усіма учасниками коаліції.

У свою чергу, заступник голови руху «За свободу» Юрій ГУБАРЕВИЧ повідомив, що саме цей текст раніше обговорювався на засіданнях коаліції. У підсумковому варіанті, за його словами, стали чіткіше прописані положення про умови, які висуваються владі, а також про зняття кандидатів у депутати перед достроковим голосуванням.

Як підкреслив Ю.ГУБАРЕВИЧ, декларацію сьогодні готові були підписати всі учасники коаліції, окрім БХД.

Лідер Об'єднаної громадянської партії (ОГП) Анатолій ЛЕБЕДЬКО заявив, що учасники коаліції спробують провести новий раунд переговорів і все-таки узгодити текст декларації.

Довідка УНІАН. До коаліції «шести» входять Об'єднана громадянська партія (ОГП), Партія БНФ, Білоруська партія лівих «Справедливий світ», оргкомітет зі створення партії «Білоруська християнська демократія» (БХД), рух «За свободу» і громадянська кампанія «Говори правду!».