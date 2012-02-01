Готові три перші контракти щодо будівництва АЕС у Білорусі

У Білорусі три першочергові контракти з будівництва АЕС планується підписати в першому кварталі 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказав головний інженер Дирекції будівництва атомної електростанції Анатолій БОНДАРЬ.

«Ми виділили першочергові роботи, охопивши їх трьома контрактами. Підписання першого з них очікується не пізніше лютого. Цей документ передбачає дослідницькі роботи, розробку проектної документації й першочергової робочої документації, другий контракт – виконання першочергових робіт підготовчого періоду до «першого бетону», третій – замовлення обладнання тривалого циклу виготовлення», - підкреслив А.БОНДАР.

На думку головного інженера, ці документи створять необхідну базу для майбутніх робіт щодо котловану, почати які заплановано в червні 2012 року.

«Що стосується генерального контракту на будівництво АЕС, то його планується укласти в червні цього року», - додав А.БОНДАР.

Як повідомляв УНІАН, перший енергоблок майбутньої білоруської АЕС планується запустити в 2017 році, другий – у 2018 році.

Довідка УНІАН. Атомна електрична станція в Білорусі споруджуватиметься на Островецькому майданчику в Гродненській області за російським проектом АЕС-2006, розробленим ВАТ «Санкт-Петербурзький науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Атоменергопроект» (входить до російської держкорпорації «Росатом»). Ці два енергоблоки будуть великої одиничної потужності – по 1200 МВт, тоді як уся білоруська енергосистема сьогодні становить приблизно 8 тис. МВт. За інформацією Міністерства енергетики Білорусі, будівництво АЕС дозволить замістити близько 5 млрд. кубічних метрів імпортованого природного газу, знизити собівартість виробництва електроенергії й на 7-10 мільйонів тонн на рік зменшити рівень викидів парникових газів.