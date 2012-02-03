Зірвалося створення найбільшої в світі біржі

БіржіNYSE EuronextіDeutsche Boerseвідмовилисявід угодипрозлиття, врезультаті якоїмавутворитисянайбільшийвсвітібіржовийоператор,повідомилаNYSEвофіційній заяві.Ранішевлютомусталовідомо,що злиття, про яке булооголошено 15лютого 2011 року,заблокувалаЄврокомісія.



Європейськівласті визнали, що об'єднанняамериканськоїNYSE Euronextі німецькоїDeutsche Boerseзавдастьшкодиконкуренціїнаєвропейськомуринку.Фінансовікомпанії булиготовіпітиназначніпоступкирегулятору,алезлиттявсеж булозаблоковано,хочапривабливістьугодизнизилася черезєвропейської борговоїкризи.



Вартозазначити,пишеЛента.ру,що злиттяDeutsche BoerseіNYSE Euronextзірвалосявже вдруге.Першіпереговорипро подібнуугодусторонипровелищев 2008році,післятого, якв 2006році американськаNYSEкупилафранцузькиймайданчикEuronext.Однак тодіугода невідбулася.

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