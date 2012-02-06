Сильний землетрус на Філіппінах: серед людей почалася паніка

У центральній частині Філіппін стався сильний землетрус.

Як повідомляє радіо «Свобода»,відомо про одного загиблого і паніку на вулицях.

Поштовхи відчули, зокрема, жителі міста Себу, де землетрус тривав приблизно 30 секунд.

За інформацією Геологічної служби США, магнітуда землетрусу в епіцентрі становила 6.8. Загроза цунамі не оголошувалася.