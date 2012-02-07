Армія вступила в сутичку з поліцією

01:16, 07 лютого 2012
Світ
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Повідомлення з Бразилії

У бразильськомуштатіБайясталисязіткненняміжполіцейськими, що оголосилистрайк, івійськовими,яких відрядилив цейштатнавестипорядок,повідомляєБі-бі-сі.

Бразильськетелебаченняпоказало, яксолдатинамагаютьсяувірватисядоадміністративної будівлівстолиціштатум.Салвадоре, вякійзабарикадувалисядемонстранти.Солдативикористовувалигумові кулі.

У будівлі,деперебувають кількатисячполіцейськихта членівїхсімей, відключеноелектрику.

ВСалвадорепісляпочатку страйкукількістьубивствзбільшиласямайжевдвічі.

Салвадоре- третєза величиноюмістовБразиліїі однез тих,якіприймуть у себеЧемпіонатсвіту зфутболув 2014році.

 

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