Армія вступила в сутичку з поліцією
01:16, 07 лютого 2012Світ
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Повідомлення з Бразилії
У бразильськомуштатіБайясталисязіткненняміжполіцейськими, що оголосилистрайк, івійськовими,яких відрядилив цейштатнавестипорядок,повідомляєБі-бі-сі.
Бразильськетелебаченняпоказало, яксолдатинамагаютьсяувірватисядоадміністративної будівлівстолиціштатум.Салвадоре, вякійзабарикадувалисядемонстранти.Солдативикористовувалигумові кулі.
У будівлі,деперебувають кількатисячполіцейськихта членівїхсімей, відключеноелектрику.
ВСалвадорепісляпочатку страйкукількістьубивствзбільшиласямайжевдвічі.
Салвадоре- третєза величиноюмістовБразиліїі однез тих,якіприймуть у себеЧемпіонатсвіту зфутболув 2014році.
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