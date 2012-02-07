Армія вступила в сутичку з поліцією

Повідомлення з Бразилії

У бразильськомуштатіБайясталисязіткненняміжполіцейськими, що оголосилистрайк, івійськовими,яких відрядилив цейштатнавестипорядок,повідомляєБі-бі-сі.



Бразильськетелебаченняпоказало, яксолдатинамагаютьсяувірватисядоадміністративної будівлівстолиціштатум.Салвадоре, вякійзабарикадувалисядемонстранти.Солдативикористовувалигумові кулі.



У будівлі,деперебувають кількатисячполіцейськихта членівїхсімей, відключеноелектрику.



ВСалвадорепісляпочатку страйкукількістьубивствзбільшиласямайжевдвічі.



Салвадоре- третєза величиноюмістовБразиліїі однез тих,якіприймуть у себеЧемпіонатсвіту зфутболув 2014році.

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