Іран міняє нафту і золото на зерно
Про бартер стало відомо нещодавно
Іран даєнафту ізолотоза200-400тисячтоннімпортноїпшениці,повідомляєReutersз посиланнямнаекспортерівзлакових.
Одинз торговцівзерномповідомивагентству,щовугодівізьмуть участькількаторговельнихкомпаній.За йогословами, покинезрозуміло, як самебудутьпроводитисярозрахунки, оскільки про бартерсталовідомонещодавно.
Через відсутністьу Ірануможливостіоплатитираніше укладеніконтрактивиникли такожтруднощі зпоставкамипальмовогомасла, рису, кукурудзита індійськогочаю.
Складнощіз імпортомвиниклив Іранучерез економічнісанкції. Наприкінці січнянайбільшібанкиЄвропиприпинилифінансуватипостачанняпродовольствадоісламськоїреспубліки.Тоді ж Євросоюзсхваливнафтовеембаргота економічнісанкціїпротиІрану,підтримавшиСША.Америкаі Європамають намірвжити заходівпротифінорганізацій, що використовуютьу торгівлі зІраномдолариі євро.
Тегеранзіткнетьсяз великимитруднощамиу валютнихрозрахункахз 1липня,коли набуде чинності заборонаназакупівлі вньогонафти, зауважуєЛента.ру.