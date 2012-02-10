Іран міняє нафту і золото на зерно

Про бартер стало відомо нещодавно

Іран даєнафту ізолотоза200-400тисячтоннімпортноїпшениці,повідомляєReutersз посиланнямнаекспортерівзлакових.



Одинз торговцівзерномповідомивагентству,щовугодівізьмуть участькількаторговельнихкомпаній.За йогословами, покинезрозуміло, як самебудутьпроводитисярозрахунки, оскільки про бартерсталовідомонещодавно.



Через відсутністьу Ірануможливостіоплатитираніше укладеніконтрактивиникли такожтруднощі зпоставкамипальмовогомасла, рису, кукурудзита індійськогочаю.



Складнощіз імпортомвиниклив Іранучерез економічнісанкції. Наприкінці січнянайбільшібанкиЄвропиприпинилифінансуватипостачанняпродовольствадоісламськоїреспубліки.Тоді ж Євросоюзсхваливнафтовеембаргота економічнісанкціїпротиІрану,підтримавшиСША.Америкаі Європамають намірвжити заходівпротифінорганізацій, що використовуютьу торгівлі зІраномдолариі євро.



Тегеранзіткнетьсяз великимитруднощамиу валютнихрозрахункахз 1липня,коли набуде чинності заборонаназакупівлі вньогонафти, зауважуєЛента.ру.

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