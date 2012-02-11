Організаторів страйку поліції заарештували впродовж години
21:29, 11 лютого 2012Світ
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У Бразилії вирішили не повторювати сумний досвід
УБразиліїзаарештувалиорганізаторівстрайкуполіцейських іпожежних, які вимагализбільшеннязаробітноїплати.Загаломарештузазналиблизько60 осіб, ще252учасникаотрималидисциплінарністягнення,передаєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнаFrance24.
Близькотретиниособового складувійськової тацивільноїполіціїРіо-деЖанейро,атакож службипожежноїохорони містанапередодні невийшлинаслужбупісляпочатку страйку.Протягом лишегодинипісляпочатку акціївідбуласяхвиляарештів.
ПричиноюсуворихзаходівставсумнийдосвідбразильськогомістаСальвадор,денедавнійстрайкполіціїпризвівдо подвоєннякількостівбивств.
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