Папа Римський закликав негайно припинити насильства в Сирії

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI закликав негайно припинити насильства в Сирії і вирішити всі спірні питання в цій країні шляхом діалогу, передає РІА Новости.

«Я з великим неспокоєм стежу за драматичними епізодами насильства, що дедалі більше поглиблюються в Сирії. За останні дні вони породили численні жертви. У молитві я поминаю жертв, серед яких є діти», - заявив понтифік в ході традиційної недільної проповіді, з якою він звернувся до присутніх вірян на площі святого Петра у Ватикані.

«Я знову звертаюся до всіх і, перш за все, до політичної влади Сирії з настійним закликом покласти край насильству і віддати перевагу шляху діалогу, примирення і сприяння миру», - підкреслив він.

Глава Римсько-католицької церкви закликав також дати відповідь на законні очікування різних груп сирійського суспільства, вказавши, що на це сподівається і міжнародне співтовариство, стурбоване долею цієї країни і всього регіону.

У Сирії вже майже рік тривають антиурядові протести, що супроводжуються насильством. Щодня надходять повідомлення про загибель людей - як цивільних громадян, так і співробітників силових структур. За різними даними, загальна кількість жертв вже перевищила 8 тисяч осіб. Сірійська влада заявляє, що в зіткненнях з озброєною опозицією було убито понад 2 тисячі військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, проти яких діють добре озброєні бойовики.