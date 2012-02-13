Путін: на території Росії 40% світових ресурсів і 2% населення Землі

Кандидат у президенти РФ прем`єр-міністр Володимир Путін заявив, що без значного зростання населення Росія ризикує перетворитися в глобальному сенсі в "порожній простір", доля якого вирішуватиметься за його межами, пише Путін в своїй статті "Будівництво справедливості. Соціальна політика для Росії", яку публікує "Комсомольська правда". "На нашій території зосереджено близько 40% світових природних багатств. А населення - це лише 2% мешканців Землі. Сенс ситуації, що склалася, є очевидним. Не реалізувавши масштабний, довгостроковий проект демографічного розвитку, нарощування людського потенціалу, освоєння своїх територій, ми ризикуємо перетворитися в глобальному сенсі на "порожній простір", доля якого вирішуватиметься не нами", - йдеться в статті. Путін нагадує, що зараз в Росії живуть 143 мільйони людей, а за інерційного сценарію, тобто при збереженні існуючих і відсутність нових заходів, населення до 2050 року, за оцінками експертів, становитиме близько 107 мільйонів. "Якщо ж нам вдасться сформулювати і реалізувати ефективну, комплексну стратегію народозбереження - населення Росії збільшиться до 154 мільйонів чоловік. Таким чином - історична ціна вибору між дією і бездіяльністю - майже 50 мільйонів людських життів у найближчі 40 років", - пише прем`єр. На його думку, по-перше, необхідна підтримка багатодітних родин. Це, зокрема, заходи з подолання тимчасової бідності, пов`язаної з народженням третьої дитини. Крім того, повинна бути реалізована спеціальна програма щодо першочергового поліпшення житлових умов для сімей з трьома і більше дітьми. Путін пообіцяв також додаткові рішення щодо сприяння зайнятості жінок з дітьми. "Друге. Для вирішення демографічних проблем об`єктивно буде потрібна "розумна" міграційна політика, побудована на чітких вимогах і критеріях, що виключають потенційні етнокультурні та інші ризики. Потрібно буде забезпечити міграційний приплив на рівні близько 300 тисяч осіб на рік", - пише прем`єр. За його словами, це можна зробити в першу чергу за рахунок залучення на постійне проживання до Росії співвітчизників, які живуть у близькому і далекому зарубіжжі, кваліфікованих іноземних фахівців, перспективної молоді. Путін визнає, що програма переселення до Росії співвітчизників "спрацювала неефективно". "На новому етапі розвитку країни ми повинні знову повернутися до цього питання і розробити набагато більш дієвий і масштабний набір заходів підтримки людей, які хочуть повернутися на свою історичну Батьківщину", - вважає Путін. Він пропонує зняти всі обмеження для тих іноземних громадян, які на загальних підставах з громадянами Росії (тобто, здавши іспити і навчаючись російською мовою) хотіли б вступити в професійні навчальні заклади, а для випускників російських вузів, що влаштувалися на роботу за фахом, - значно спростити шлях до отримання виду на проживання і потім - громадянства Росії.