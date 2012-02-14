КДБ Білорусі хвалиться, що ловить по 2 «кадрових шпигуна» на місяць

Комітет держбезпеки Білорусі в 2011 році припинив діяльність 23 кадрових співробітників і агентів іноземних спецслужб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Центр інформації та громадських зв`язків КДБ Білорусі.

«В 2011 році Комітетом державної безпеки Білорусі виявлено й припинено діяльність 23 кадрових співробітників і агентів іноземних спецслужб. Крім того, викрито 33 вербувальних підходи до білорусів із боку іноземних розвідувальних органів, що дозволило попередити й не допустити скоєння білоруськими громадянами тяжких злочинів і захистити життєво важливі інтереси держави», - йдеться в повідомленні ЦІГЗ КДБ.

Окрім цього, виявлено спроби проникнення до державних секретів спецслужб, інших організацій і окремих представників іноземних держав.

«За підсумками 2011 року за порушення законодавства у сфері державних секретів до адміністративної відповідальності притягнуто 17 посадовців і 2 - до кримінальної, зокрема за незаконні поставки спеціальних технічних засобів оперативно-розшукової діяльності», - повідомили в КДБ Білорусі.

У ЦІГЗ КГБ також зазначили, що особливій перевірці на міцність піддалися системи управління державою й забезпечення її безпеки.

«Спільними діями всіх держорганів вдалося подолати цей складний етап, зберегти контроль і управління над розвитком ситуації, не допустити сповзання країни в зону політичного та економічного хаосу», - підкреслили в КДБ Білорусі.

Серед найбільш негативних факторів у КДБ назвали «грубе втручання ззовні у внутрішні справи Білорусі, тиск на владу, активізацію спроб лідерів радикальних політизованих угрупувань інспірувати масові протестні виступи громадян і «розхитати» ситуацію, зокрема через соціальні мережі, безпрецедентну компрометацію органів управління державою, прагнення «п`ятої колони» паразитувати на тимчасових труднощах у соціально-економічній сфері, роздути хвилю кризової істерії».

У ЦІГЗ КДБ Білорусі зазначили, що в 2012 році очікується низка значущих подій у житті країни, які вимагають пильної уваги з боку спецслужби.

«Це й електоральна кампанія із виборів до парламенту, і будівництво АЕС, і подолання наслідків складного періоду в економіці, і забезпечення безпеки розвитку держави та реалізації інтересів громадян у рамках Митного союзу та Єдиного економічного простору. Всі ці процеси вимагають пильної уваги з боку всіх суб`єктів системи забезпечення національної безпеки країни», - підкреслили в КДБ Білорусі.