На півдні Лівії точаться криваві бої

Две племені ділять кордон, армія спостерігає

УЛівіїміжплеміннийконфліктнапівденно-сході- врайонімістаКуфра-перерісу збройнезіткнення, яке забраложиття щонайменше50 людей, кількістьпораненихобчислюєтьсясотнями,передаєAssociated Press.



БоїміжплеменамиАль-ЗавіяіТабу, які спалахнулинапередодні,ведутьсяіз застосуванняммінометів, ракетнихустановокі кулеметів.У містінемає електрики, водиі продовольства.ПораненихевакуюютьнапівнічЛівії,вмістанаузбережжіСередземногоморе.Тудижіз зониконфліктутікаютьмирніжителі.



Імовірно, однією зпричинконфліктустала суперечказаконтрольнадділянкоюкордону зЧадоміСуданомі,якнаслідок, каналівконтрабанди таміграції.Крімтого, Аль-Завіа - арабськеплем'я,аТабу - африканське.Сторонимоглирозв'язатибоїчерезміжетнічніпротиріччя, зауважуєРосБізнесКонсалтинг.



У міністерствіоборониЛівіїповідомили,щодлярозмежуваннясторінвідправиливрайонвійська.Натомістьсвідкиповідомилиагентству,щовійськаприбули, але воліють невтручатисявподії.

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