Відправити дитину до школи в Іспанії коштує до 1,5 тисяч євро

Відправити дитину до школи в Іспанії коштує цього року від 211 до 1,5 тисяч євро залежно від навчального закладу, який відвідує дитина, повідомив РІА Новости представник Союзу споживачів Іспанії (СПИ).

"У суму витрат входить придбання форми, підручників, проїзних квитків, оплата шкільних сніданків і навчання в приватних навчальних закладах", - сказав співробітник організації, що захищає інтереси споживачів.

За його словами, "менше доведеться витрачати батькам, чиї діти відвідують державні школи (приблизно 80% всіх учнів) і більше - батькам дітей, що навчаються в приватних закладах".

"На форму (тільки в приватних школах) йде від 270 до 517 євро; на шкільні сніданки - від 2 до 6 євро в день, залежно від провінції, де знаходиться школа, оскільки багато регіональних властей субсидують шкільне харчування, як і придбання підручників", - сказав співрозмовник агентства.

Обов`язкове навчання в Іспанії включає 6-річну початкову і 4-річну середню освіту. Школи підрозділяються на державні, де навчання безкоштовне, приватні, які одержують дотації від держави, де з учнів стягується щомісячна плата у розмірі 20-50 євро, і приватні, які не одержуючі дотації, де оплата може становити до тисячі євро за місяць.

Початок навчального року в Іспанії не прив`язаний до певної дати. Зазвичай він починається у середині вересня.