У Франції помер один із найвідоміших у світі трубачів-віртуозів

У місті Байонна на південному заході Франції помер один з найвідоміших в світі трубачів-віртуозів Моріс Андре.

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на родичів музиканта.

М.Андре помер в лікарні увечері в суботу, 25 лютого. Сім`я оголосила про це в неділю. Причину смерті родичі не назвали. Музикантові було 78 років.

Він вважається одним із найбільших музикантів XX століття, який багато зробив для відродження інтересу до труби як до серйозного інструменту класичної музики. За своє життя М.Андре взяв участь у запису 250 музичних дисків, концертував з провідними диригентами, в тому числі Гербертом фон Караяном, Карлом Ріхтером і Рікардо Муті.

Разом з концертною діяльністю М.Андре також знаменитий як педагог. У 2003 році Міжнародна гільдія трубачів визнала його трубачем сторіччя. У 2004 він дав свій останній концерт.