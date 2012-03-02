Румунію та Болгарію не пустили в Шенген
02:16, 02 березня 2012Світ
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Голландія заблокувала заявку
Прем'єр-міністрНідерландівМаркРюттезаблокувавзаявкуРумунії таБолгаріїна приєднаннядо Шенгенської угоди, повідомляєРосБізнесКонсалтинг.ПричиноювідмовиАмстердамадопустити ці країнивбезвізовузонуназвананезавершеністьреформ.
Зокрема,М.Рюттевказавнависокийрівенькорупції таорганізованоїзлочинності,атакож відсутністьналежної системиправоохороннихорганів іорганівюстиції.КрімНідерландіввідмовув приєднаннідвохкраїндо Шенгенської угодипідтрималаФінляндія.
Шенгенськаугода -договір,якийоб'єднуєбільшістькраїнЗахідноїЄвропиі передбачаєскасуванняпаспортно-візовогоконтролю.Дляприєднаннядержавидо цієї угодинеобхідне схваленнявсіх йогоучасників.
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