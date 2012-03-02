Румунію та Болгарію не пустили в Шенген

Голландія заблокувала заявку

Прем'єр-міністрНідерландівМаркРюттезаблокувавзаявкуРумунії таБолгаріїна приєднаннядо Шенгенської угоди, повідомляєРосБізнесКонсалтинг.ПричиноювідмовиАмстердамадопустити ці країнивбезвізовузонуназвананезавершеністьреформ.



Зокрема,М.Рюттевказавнависокийрівенькорупції таорганізованоїзлочинності,атакож відсутністьналежної системиправоохороннихорганів іорганівюстиції.КрімНідерландіввідмовув приєднаннідвохкраїндо Шенгенської угодипідтрималаФінляндія.



Шенгенськаугода -договір,якийоб'єднуєбільшістькраїнЗахідноїЄвропиі передбачаєскасуванняпаспортно-візовогоконтролю.Дляприєднаннядержавидо цієї угодинеобхідне схваленнявсіх йогоучасників.

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