Саакашвілі проведе випробування нової артилерії

"Це був той період, коли майже все перекрили нам озброєння тому, що всі злякалися, що Грузія все одно зникла б з карти світу - в 2008 році", - заявив президент

Після випробуваннябойовоїмашинипіхотигрузинськоговиробництва "Лазіка" минулого тижняпрезидентГрузіївипробуєгрузинськуартилерію. "Хто бмігуявити,що Грузіяколи-небудьсамабзібралаартилерію.Микогосьпросили, стояливчерзі,тоембаргонанаснакладали, тоні", -заявивСаакашвілівп`ятницюназустрічі зістудентами. За йогословами, Грузіязмоглазібратиартилерію, краще,ніжІзраїль,до якогоГрузіязверталася. Вінтакожзазначив,щогусеничнабойовамашина "Лазіка" буластвореназусиллямигрузинськихінженерів. "Цебув тойперіод,коли майжевсеперекрилинамозброєннятому,що всізлякалися,що Грузіявсеоднозниклаб зкарти світу- в 2008році, -цитуєБі-бі-сі.- Ми неопустилируки, нашіінженерисіли істворилицюсистемузнуля ".

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