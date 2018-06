У Києві відбудеться виставка «Найкраще у британській освіті-2012»

10-11 березня в Києві відбудеться спеціалізована виставка «Найкраще у британській освіті-2012», яку вже у сьомий раз організовує агентство DEC education.

Як повідомили УНІАН організатори виставки, в ній візьмуть участь понад 50 шкіл-пансіонів, університетів і мовних центрів, що займають високі рядки у національних і міжнародних рейтингах.

Головна перевага виставки – пряме спілкування з представниками навчальних закладів. У ході виставки проводитимуться тематичні семінари, на яких можна буде дізнатися про специфіку навчання в Англії, способи вступу до вишу, особливості навчання у школі-пансіоні і переваги звернення до освітнього агентства. Крім цього, будь-хто охочий зможе безоплатно пройти тест з англійської мови у викладачів DEC school, дізнатися про свій рівень і одержати кваліфіковані рекомендації з продовження навчання.

Зокрема, на виставці будуть представлені такі школи-пансіони:

Bellerbys College – провідний міжнародний коледж з відділеннями у Брайтоні, Лондоні, Кембриджі і Оксфорді, який пропонує програми старшої школи (A-level) і курси підготовки до університету (Foundation). Сьогодні він посідає 12-е місце у національному рейтингу шкіл The Good Schools Guide, 2-е місце у Брайтоні за результатами A-level і відрізняється тим, що більш як половина його випускників стають студентами Топ-20 вишів Великобританії.

Cardiff Sixth Form College – молодий, заснований у 2004 р., навчальний заклад, який минулого року посів перше місце у Великобританії за результативністю на A-level (рейтинг Best-Schools.co.uk). 98% випускників цієї програми склали підсумкові іспити на оцінки «А*» або «В», що і вивело школу в число лідерів рейтингових таблиць. Коледж відрізняється хорошим вибором предметів на GCSE і A-level, демократичною вартістю навчання і розташуванням у Кардиффі – одному з найдорожчих міст Сполученого Королівства.

Caterham School – престижна приватна школа, заснована в 1811 р. і розташована лише у годину їзди від Лондона. У рейтингу успішності на A-level за версією Best-Schools.co.uk 2011 р. вона посідає 5-е місце. Минулого року 83% її випускників поступили до рейтингових університетів, серед яких 10 чоловік стали студентами Оксфорда і Кембриджа, 4 – Імперського коледжу Лондона, 2 – Сент-Андрусського університету і 8 – Університетського коледжу Лондона.

Також на виставці буду представлені британські виші, які приїдуть презентувати програми бакалавріата і магістратури, а також підготовчі курси Foundation, Pre-Masters і ін.:

London School of Business and Finance – одна з найбільших і відомих бізнес-шкіл, з кампусами в Лондоні, Бірмингемі, Манчестері, Торонто і Сінгапурі. Престиж і успішність низки магістерських програм школи відображені в міжнародних рейтингах: «міжнародний бізнес» – 5-е місце у світі (Financial Times, 2011 рік), «фінанси» – 6-е місце у світі (Financial Times, 2011 рік), МВА – 87-е місце у світі і 19-е місце в Європі (Financial Times, 2010 рік).

Queen Mary, University of London – провідний англійський університет, визнаний найкращим у Лондоні за рядом критеріїв: задоволеність студентів навчанням, можливості працевлаштування, викладання інженерних спеціальностей (включаючи матеріалознавство – 1-е місце, аерокосмічне машинобудування – 2-е місце і механічне машинобудування – 5-е місце). Крім того, він посідає 3-е місце за фахом «право» в рейтингу Guardian University Guide після Оксфорда і Кембриджа.

University of Exeter – один з найбільш високо котируваних університетів. Рік від року його національний рейтинг неухильно зростає, про що свідчать дані спеціалізованих видань. У таблицях Times Good University Guide, Guardian University Guide і Sunday Times University Guide за 2012 рік університет знаходиться, відповідно, на 10-му, 11-му і 17-му місці.

University of Southampton – престижний виш, член групи «Рассел», що посідає 19-е місце у Великобританії (The Times, 2012 р.). Заснований у 1862 р., він пропонує понад 80 програм бакалавріата і магістратури, багато хто з яких входить до національної Топ-10: інженерно-технічні спеціальності – 7-е місце, археологія – 8-е місце, хімія – 6-е місце, комп`ютерні науки – 5-е місце.

Сьома спеціалізована виставка «Найкраще в британській освіті» пройде 10-11 березня в столичному готелі Hyatt Regency Hotel (Київ, вул. А. Тарасової, 5).

Час роботи виставки: 12.00 – 17.00

Відвідування виставки безкоштовне – за запрошеннями, які можна одержати, реєструючись на сайті http://www.dec-edu.com/fair-16.html.