Грецьке пасажирське судно зіткнулося з ізраїльським вантажним кораблем
09:20, 31 серпня 2007Світ
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2 людей пропали без вісти
Сьогодні вночі на відстані трьох кілометрів від порту Хайфи грецьке пасажирське судно зіткнулося з ізраїльським вантажним кораблем. Як повідомляє NEWSru, в результаті зіткнення ізраїльське судно затонуло, члени екіпажу були вимушені стрибати у воду. 11 членів екіпажу були врятовані, двоє вважаються зниклими без вісті.
Пасажири грецького теплохода не постраждали.
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