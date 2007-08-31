Сьогодні вночі на відстані трьох кілометрів від порту Хайфи грецьке пасажирське судно зіткнулося з ізраїльським вантажним кораблем. Як повідомляє NEWSru, в результаті зіткнення ізраїльське судно затонуло, члени екіпажу були вимушені стрибати у воду. 11 членів екіпажу були врятовані, двоє вважаються зниклими без вісті.

Пасажири грецького теплохода не постраждали.