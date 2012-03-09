Литвин закликає уряд Японії діяти у питаннях ядерної безпеки спільно

Співпраця України і Японії у питаннях ядерної безпеки має набути системного характеру.

На цьому наголосив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з японським міністром охорони навколишнього середовища, з питань відновлення ситуації після атомної аварії та запобігання аваріям, Державним міністром з питань політики та адміністрування у галузі атомної енергетики Госі ХОСОНО, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

На початку зустрічі Г.ХОСОНО подякував уряду України та її народу за надання допомоги після трагічних подій минулого року, що сталися в Японії. Нині, за його словами, ситуацію на АЕС «Фукусіма-1» стабілізовано, проте вкрай важливою є проблема очищення води та продуктів харчування від радіологічного забруднення, і у цьому контексті, наголосив міністр, вкрай важливим є досвід України.

В.ЛИТВИН заявив, що Україна готова до подальшої співпраці у цьому напрямку, зазначивши, що така робота має набути системного характеру. У цьому контексті він зазначив, що українська сторона налаштована до якнайшвидшого підписання Угоди між Урядами Японії і України про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях. Угода, на його переконання, має також містити положення щодо вироблення спільної позиції стосовно попередження подібних техногенних аварій у майбутньому.

«Наш досвід показує, що ця проблема, по суті, є всеохоплюючою, включаючи питання людської психології і культури. Через катастрофу на Чорнобильській АЕС постала загроза втрати цілого пласту культури», - зазначив В.ЛИТВИН.