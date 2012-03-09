Турецька влада видворила активісток Femen

Влада Туреччини сьогодні видворила з країни чотирьох активісток українського руху Femen, які в Міжнародний жіночий день провели акцію протесту біля собору Святої Софії в Стамбулі.

Як передає РІА «Новости», про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Напівголі активістки Femen вийшли 8 березня на площу і впродовж хвилини скандували гасла із засудженням насильства стосовно жінок, після чого були затримані і доставлені до поліцейської дільниці.

Представниці Femen прибули до Стамбулу на запрошення місцевої фірми, яка виробляє нижню білизну, повідомляють турецькі ЗМІ.

Активістки українського руху Femen регулярно проводять акції протесту по всьому світу. Їх фірмовим стилем є те, що вони завжди проводять свої акції топлес.