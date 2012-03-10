В Іспанії вирують сильні лісові пожежі

Лише за добу вогонь знищив майже тисячу гектарів лісу в іспанських Піренеях, повідомляє телеканал ICTV.

Через стихію рятувальникам довелося евакуювати 500 людей. На цей час вдалося взяти під контроль лише один із чотирьох осередків займання. На боротьбу зі стихією кинуто 100 пожежних бригад, гелікоптери та літаки, які згори виливають воду на осередки займання.

Роботі рятувальників заважає сильний вітер. Напередодні буревій повалив лінії електропередач.