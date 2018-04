Буш розкрив свої плани на майбутнє

У США наступного тижня виходить у світ нова книга про Джорджа БУША під назвою "Абсолютно упевнений", автору якої, відомому журналісту Роберту ДРЕПЕРУ вдалося отримати безпрецедентний доступ до американського президента під час шести докладних інтерв`ю.

Як повідомили РІА “Новости” у видавництві "Саймон енд Шустер", книга обсягом 480 сторінок надійде в магазини у вівторок, 4 вересня. Її повна назва -"Абсолютно упевнений: президентство Джорджа Буша" (Dead Certain: The Presidency of George W. Bush).

Р.ДРЕПЕР крім шести інтерв`ю з Дж.БУШЕМ отримав також можливість взяти інтерв’ю у його дружини Лори БУШ, віце-президента США Річарда ЧЕЙНІ, держсекретаря США Кондолізи РАЙС, головного політичного помічника президента Карла РОУВА і ще близько 200 осіб, що обіймають різні посади в адміністрації Дж.БУША.

Напередодні виходу книги у світ Р.ДРЕПЕР ознайомив з її змістом газету "Нью-Йорк таймс", а також передав цьому виданню частину стенограм своїх інтерв`ю з Дж.БУШЕМ.

У грудні минулого року під час бесіди з Р.ДРЕПЕРОМ в Овальному кабінеті Білого дому Дж.БУШ розкрив журналісту свої плани на майбутнє, повідомивши, що після того, як піде з поста президента він планує заснувати і очолити в Далласі (штат Техас) новий центр під назвою "Інститут свободи" (Freedom Institute) для просування демократії за кордоном.

"У нас буде хороше місце в Далласі", - сказав він.

При цьому він повідомив журналістові, що після того, як залишить Білий дом має намір зайнятися також зароблянням грошей для своєї сім`ї за допомогою платних виступів.

"Я виступатиму з промовами, просто щоб поповнити старий гаманець", - повідомив Дж.БУШ, особистий статок якого, як нагадує "Нью-Йорк таймс", оцінюється на рівні приблизно 21 мільйона доларів.

Проаналізувавши матеріали книги і стенограми інтерв`ю, газета дійшла висновку, що, всупереч ретельно вибудовуваному їм самим іміджу, Дж.БУШУ зовсім небайдуже, який підсумковий вердикт винесе історія його президентству.

Р.ДРЕПЕР у зв`язку з цим згадує, що під час його останнього інтерв`ю з президентом в травні цього року Дж.БУШ показав рукою на свого скотчтерьєра Барні і зазначив: "Той хлопець, який сказав, що якщо тобі потрібен друг у Вашингтоні - заведи собаку, знав, що говорив".

Дж.БУШ процитував відомі слова президента США Гарі Трумена.