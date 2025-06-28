У смартфонах Samsung знайшли корисне секретне меню Wi-Fi – ось як його ввімкнути

Такий розділ налаштувань доступний на пристроях Galaxy з One UI 6 і 7.

Samsung любить приховувати в надрах своєї оболонки різні корисні фішки. Виявляється, у пристроях Galaxy є корисне, але при цьому приховане меню, яке додає купу нових можливостей для Wi-Fi.

Видання Android Authority розповіло, як активувати "Лабораторію підключень" (Connectivity Labs), і що вона може робити.

Як знайти секретне меню налаштувань Wi-Fi

Відкрийте додаток "Налаштування" на телефоні Samsung;

Перейдіть у "Підключення";

Натисніть на "Wi-Fi", а потім на три крапки в правому верхньому кутку;

Виберіть "Інтелектуальний Wi-Fi" (Intelligent Wi-Fi).

На цій сторінці знайдіть кнопку Intelligent Wi-Fi і кілька разів натисніть на неї. Ви побачите спливаюче вікно, що повідомляє, що Connectivity Labs було ввімкнено.

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Передбачається, що Samsung непомітно додала Connectivity Labs в One UI 6, тому багато хто все ще не знає про її існування.

Після ввімкнення "Лабораторії підключень" ви знайдете низку нових можливостей, які можуть покращити користувацький досвід. Так, сторінка починається з відображення графіка часу і використання Wi-Fi за останній тиждень, включно з тим, які конкретні діапазони ви використовували.

Під графіком є великий список налаштувань. В Android Authority рекомендують звернути увагу на Home Wi-Fi inspection. Після того як ви виберете її і натиснете на домашню мережу Wi-Fi, вам буде запропоновано пройтися будинком, поки функція перевіряє всі різні точки доступу і діапазони вашого маршрутизатора, визначаючи наявність областей зі слабким сигналом.

Також є деілька корисних перемикачів для налаштування підключень до мереж Wi-Fi. Наприклад, можна задати параметри таким чином, щоб при поганому сигналі "вай фай" ваш смартфон швидше переходив на мобільний інтернет.

Customize Wi-Fi List Settings – ще одне цікаве налаштування. Звідси ви можете увімкнути кнопку фільтра на головній сторінці мереж Wi-Fi. При натисканні на неї можна вибрати, щоб відображалися тільки захищені мережі, підключення Wi-Fi 6 і т. д.

Нарешті, якщо ви натиснете на параметри розробника Wi-Fi в нижній частині сторінки Connectivity Labs, то знайдете абсолютно нове меню з ще більшою кількістю налаштувань Wi-Fi.

Компанія Samsung уже щосили тестує свіжу операційну систему One UI 8 на базі ОС Android 16. Але Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі цього року вичерпали квоту апдейтів і не оновляться до новенької ОС.

На 2025 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. В липні анонсують нове покоління складаних смартфонів Galaxy Z Fold і Flip. Також уперше в серії з'явиться бюджетна модель. Цього року Samsung, за чутками, також випустить перший складаний смартфон із потрійним екраном.

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