Грецію охопила "картопляна революція"

Сотні греків скупчуються навколо вантажівок, аби придбати мішок картоплі. Явище, коли фермери продають картоплю споживачам напряму, без посередників, вже назвали "картопляною революцією".

Таким чином ціна на овоч знижується майже вдвічі, а це важливо, особливо у той час, коли Греція долає найбільшу в історії рецесію. Деякі супермаркети у відповідь також були змушені знизити свої ціни.

"Зарплати є дуже низькими, податки – великими, а ціни на продукти невідповідні. Ми платимо багато грошей за основні продукти, такі як картопля. А це справжня картопляна революція", - кажуть люди, які стоять у черзі за картоплею.

За її словами, греки чекають на таку ж революцію з іншими основними продуктами харчування. За такою ж схемою можна організувати продаж рису, борошна та оливкової олії.

Це рух, який приносить вигоду обом сторонам: покупці отримують продукт за дешевшою ціною, а фермери заробляють на продажі своєї продукції, не сплачуючи при цьому великого податку для оптовиків.

"Посередники експлуатують нас, купуючи наші продукти за низькими цінами. Ми хочемо допомогти споживачам у цей скрутний час", - каже фермер Стеліос Лоаннідіс.

В Афінах ця солідарність і рішучість дати відсіч є позитивним породженням кризи.

"Греки знаходять нові шляхи, нові ідеї, що робити з глибокою рецесією, відмовляючись прийняти статус-кво", - пише кореспондент.