Прем’єр Польщі на «трійку з плюсом» оцінив дороги до Євро-2012

Глава польського уряду Дональд ТУСК на «трійку з плюсом» оцінив підготовку доріг до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, про це Д.ТУСК заявив сьогодні у Варшаві.

За словами прем’єра, Польща не встигне до Євро-2012 ввести в експлуатацію значну частину нових доріг, які раніше планувалося збудувати до початку чемпіонату.

"Ми вже точно знаємо, що з багатьма інвестиціями не встигнемо до Євро-2012, а планували чотири роки тому, що це буде можливо", - сказав Д.ТУСК у Сеймі, слова якого наводить РАР.

За словами Д.ТУСКА, відповідні служби не встигнуть підготувати дороги з об'єктивних і суб'єктивних причин, серед яких "людський фактор", проблеми інвесторів, фінансова криза та погодні умови.

Д.ТУСК наголосив, що уряд бере на себе частину відповідальності за нереалізовані проекти з реконструкції доріг.

"Це рівень на 3+. Ми цього не приховуємо", - сказав він.

Довідка УНІАН. За останніми даними, у Польщі до Євро-2012, що відбудеться на початку літа, не буде добудовані автостради А1 та А4 та залишається під питання введення в експлуатацію автостради А2, що має поєднати Берлін з Варшавою.

А4 є найдовшою польською автострадою та продовженням європейської міжнародної дороги E40 і мала пролягати до кордону з Україною.

Польща оцінювала видатки на підготовку до Євро-2012 у близько 30 млрд. доларів, найбільша частина яких мала бути спрямована на розвиток інфраструктури, в першу чергу - доріг.