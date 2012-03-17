Після вступу в Шенген Польща видалила близько 20 тисяч українців

Польща після вступу наприкінці 2007 року у Шенгенську зону до кінця минулого року примусила виїхати з країни через порушення правил перебування близько 32,5 тисяч іноземців, більше половини яких були громадянами України.

За даними Адміністрації у справах іноземців Польщі (UDSC), представники польських властей за останні чотири роки видали майже 23 тис. рішень "про добровільне залишення" території Польщі та понад 9,5 тис. про примусове "видалення" з країни.

Частка українців серед усіх іноземців, котрі отримали такі рішення, становить 70% та 45%, відповідно.

Найбільше рішень про "видалення", яке є більш суворим покаранням та полягає у примусовому доставлені особи до кордону, громадяни України отримали у першому році членства Польщі у Шенгенській зоні - 2,7 тис.

За даними UDSC, торік українцям було видано таких рішень менше 400 після близько 550 та 800 у два попередні роки.

За останні чотири роки, громадяни України отримали понад 16 тисяч рішень "про добровільне залишення" території Польщі, з якими вони самі повинні виїхати з країни упродовж двох тижнів від моменту його отримання (якщо ухилитися від цього обов'язку, то у випадку повторного контролю порушника примусово видворяють - УНІАН).

Крім українців, з 2007 по 2011 рік найчастіше порушували правила перебування у Польщі громадяни Росії, В'єтнаму, Білорусі, Вірменії Молдови та Грузії.

Дані UDSC свідчать про меншу кількість виявлених порушень правил перебування після вступу Польщі до Шенгенської зони, ніж у перші чотири роки членства поляків у Європейському Союзі, до якого країна приєдналася у травні 2004 року.

З 2004 по 2005 рік польська влада змусила залишити польську територію 46 тис. іноземців, 18 тисяч з яких були "видалені", а майже 28 тисячам видано рішення "про добровільне залишення" країни.

Доля українців складала серед них близько 50 та 70 відсотків, відповідно.

Напередодні вступу до Євросоюзу з 2001 по 2003 рік, коли порушників лише "видаляли", UDSC зареєструвала понад 25 тис. таких випадків, третина з яких стосувалася українців.

Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба за останні 4 роки не впустила в Польщу майже 90 тисяч іноземців, близько половина з яких були громадянами України.

Довідка УНІАН. Польща запровадила візовий режим для українців восени 2003 року напередодні вступу країни до об'єднуючого зараз 27 держав Євросоюзу, посиливши правила видачі віз перед приєднанням 21 грудня 2007 року до Шенгенської зони.

Польські консульства традиційно видають українцям найбільше віз серед усіх 26-ти держав Шенген зони: за останні 4 роки - 1,8 млн. віз.