Обама роздивився позиції КНДР у бінокль

Президент США Барак Обама зробив символічний візит в демілітаризовану зону на межі Північної і Південної Корей і оглянув в бінокль територію КНДР, передає РІА «Новости».

Барак Обама прибув в неділю до Південної Кореї для участі в другому саміті з ядерної безпеки (26-27 березня) і проведення ряду двосторонніх переговорів, зокрема з президентом Росії Дмитром Медведєвим, головою КНР Ху Цзінтао, пакистанським прем'єром Юсуфом Гилані, і, як раніше повідомляли ЗМІ, можливо, з Віктором Януковичем.

Обама вранці зустрівся і привітав військових в американському таборі Боніфас (Bonifas), в трьох кілометрах від демілітаризованої зони. Там його познайомився з умовами служби американських військових. Потім президент відвідав наглядовий пункт в Пханмунчжомі (Panmunjom) в демілітаризованій зоні на межі двох країн. Обама поглянув в бінокль на КНДР і зробив пішу прогулянку в 100 метрах від прикордонної лінії, яку патрулюють південнокорейські військові.

Відеокадри Обами з польовим біноклем на кордоні транслювали найбільші американські телеканали.

Демілітаризована зона розділяє Корейський півострів по 38-ій паралелі на дві половини - північну (Корейська народно-демократична республіка) і південну (Республіка Корея). Її ширина складає чотири кілометри, довжина - 241 кілометр. Оскільки військовий конфлікт, що почався між КНДР і Республікою Корея в 1950 році, завершився підписанням перемир'я (1953), а не мирного договору, формально країни досі знаходяться у стані війни.

США розмістили на Корейському півострові 28 тисяч військових, відзначає CBC.

За словами представника адміністрації президента США, на неділю в Обами заплановані зустрічі з керівництвом республіки Корея, зокрема з президентом країни Лі Мін Баком. Темою цих зустрічей стануть денуклеаризація Корейського півострова, а також торгове партнерство США і Кореї.