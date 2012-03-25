У Москві заарештували 33 людини за «носіння білих стрічок»

Біля Красної площі в Москві затримано 33 людей з білими стрічками - символом руху за чесні вибори.

Як передає Лента.ру, про це повідомив в своєму твіттері співголова московського відділення "Солідарності" Сергій ДАВІДІС.

За його словами, опозиціонерів «за фактом» затримали за носіння білих стрічок.

Тим часом в ГУ МВС по Москві стверджують, що близько 30 активістів було затримано за намір провести несанкціоновану акцію на Васильєвському узвозі. Демонстрантів доставили до відділень поліції для складання протоколів про адміністративне порушення.

Учасники «Солідарності» не вперше виходять в центр Москви з білими стрічками та іншими символами руху за чесні вибори. Так, 18 березня на Манежній площі було затримано 12 осіб, які випустили в повітря білі кульки.