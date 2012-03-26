Перед візитом Папи Римського на Кубу заарештували 70 дисидентів

На Кубі перед візитом у цю країну Папи Римського Бенедикта XVI було заарештовано, щонайменше, 70 прихильників дисидентського руху.

Як повідомляє радіо «Свобода»,представники цивільної Комісії з прав людини і питань національного примирення заявили, що затримання проводилися протягом останніх чотирьох днів у місті Сантьяго-де-Куба з тим, щоб не допустити проведення тут демонстрації, приуроченої до візиту Бенедикта XVI.

Активісти зазначають, що серед заарештованих опинилися не менше 15 членів відомої групи "Жінки в білому", котра об`єднує дружин і родичів політв`язнів.

Незадовго до запланованого на сьогодні приїзду папи Римського на Кубу, в рамках турне по Латинській Америці, понтифік виступив із закликом до лідерів цієї країни відмовитися від марксизму як ідеологічної основи держави.