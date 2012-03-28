США профінансують зміцнення "Залізного купола"

Пентагон подасть запит до Конгресу про виділення додаткового фінансування на зміцнення ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол", йдеться в прес-релізі американського оборонного відомства.



"Підтримка безпеки Ізраїлю є ключовим пріоритетом президента Барака Обами і глави Пентагону Леона Панетти. США вже виділили 205 мільйонів доларів на підтримку боєздатності ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол"... Пентагон має намір запросити конгрес про виділення належного фінансування зміцнення (системи ПРО), а також закупівель, згідно з ізраїльськими запитами і рекомендаціями", - цитує РІА "Новости".



Систему ПРО в Ізраїлі почали активно розробляти після ліванської кампанії 2006 року, за час якої на північ Ізраїлю обрушилися чотири тисячі ракет.



У березні цього року "при ракетному напад "Залізний купол" відіграв важливу роль для безпеки Ізраїлю. Система перехопила близько 80% з 300 ракет, зберігши безліч людських життів", - наголошується в документі. При цьому розробники запевняють, що система здатна прорахувати траєкторію кожної виявленої цілі і ігнорує ракети, що не становлять загрози для об'єктів під охороною.