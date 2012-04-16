Євросуд визнав Катинську трагедію військовим злочином

Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що масовий розстріл поляків у Радянському Союзі в 1940 році є військовим злочином, проте відмовився оцінювати ефективність розслідування так званої "катинської справи", проведеної російською владою, передає Радіо «Свобода».

До суду звернулися 15 громадян Польщі – родичі розстріляних. У своїй скарзі вони посилалися на порушення Росією статті про право на життя Європейської конвенції про захист прав людини, оскільки російська влада не провела ефективне розслідування загибелі їхніх родичів.

Справа була закрита Головною військовою прокуратурою в 2004 році. Відповідна постанова була засекречена. Європейський суд визнав таке ставлення до родичів загиблих нелюдяним і звинуватив Росію в приховуванні інформації про обставини Катинської трагедії.

Польська сторона має намір оскаржити сьогоднішнє рішення суду в Страсбурзі.

Разом з тим, Мінюст Росії повідомив, що Європейський суд з прав людини відхилив вимоги родичів розстріляних під Катинню польських військовополонених про присудження їм компенсації.

У 1940-му році під Катинню в Смоленській області працівники НКВС розстріляли понад 20 тисяч поляків. Радянська пропаганда списувала відповідальність за цей злочин на нацистську Німеччину.