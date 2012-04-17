Білорусь посилить охорону кордону з Україною

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі, ці заходи зумовлені захистом економічних інтересів від рівня контрабандної діяльності, що зростає, а також пріоритетами спільних із українською стороною зусиль щодо забезпечення прикордонної безпеки в рамках підготовки і проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У ДПК Білорусі відзначили, що в першу чергу будуть посилені основні напрями пасажирських і транспортних потоків.

«У зв`язку з цим відділи прикордонної служби «Прудок» і «Речиця» одержали нові мобільні прикордонні застави. Сили і засоби для укомплектування і оснащення одержані за рахунок перерозподілу чисельності і ресурсів західного і північно-західного напрямів», - говориться в повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що це дозволить усунути диспаритет у концентрації зусиль, що склався на користь охорони кордону з Євросоюзом за рахунок інших напрямів, включаючи український, і вирівняти можливості забезпечення прикордонної безпеки по всьому білоруському кордону.