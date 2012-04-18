Засновник мережі Billa вирішив одружитись ще й у 94 роки

Як повідомляється, обраницею мільярдера стала вдова Рікі Шенк. Вік жінки не називається.

Якщо все складеться добре, то весілля має відбутися найближчими днями. Цей шлюб стане для Влашека п'ятим.

Напередодні Влашек заявив, що планує обзавестися дітьми, і тому вирішив одружитись зі своєю коханою. Хоча, за словами Шенк, вона навряд чи зможе народити дитину, бо й сама вже не така молода.

Слід додати, що в мільярдера вже є четверо дітей від попередніх шлюбів.

За даними Forbes, статки Карла Влашека складають 4,4 млрд євро. Бізнесмен перебуває на третьому місці в списку найбагатших австрійців.

ТСН