Щоб підняти затонулий лайнер Costa Concordia знадобиться рік

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, підйомом лайнера Costa Concordia займеться компанія Titan Salvage, що базується у США. Вона виграла тендер на підйом судна.

Допомагати в цьому американцям будуть італійські експерти з підводних робіт.

Передбачається, що під корпус судна підведуть спеціальні балони з повітрям, які і виштовхнуть лайнер на поверхню води. Були побоювання, що при цьому може статися витік пального, що призведе до екологічної катастрофи. Проте вони виявилися необгрунтованими.

Як повідомлялося, круїзний лайнер Costa Concordia зазнав аварії в ніч на 14 січня в Тірренському море поблизу острова Джильї біля узбережжя італійській області Тоскани. На борту судна знаходилися більше 4,2 тис осіб. Жертвами трагедії стали 30 людей, ще двоє вважаються зниклими без вісти.

На даний момент судно лежить на боці на мілководді.