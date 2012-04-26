Медведєв назвав Саакашвілі «порожнім місцем» і чекає, коли той стане історією

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю російським телеканалам.

«У нас і нашого народу немає ніякої антипатії. Навпаки, Грузія - близька нам країна, грузинський народ нам близький і дорогий, і ми його рятували неодноразово. Саакашвілі – порожнє місце, нуль, він рано чи пізно піде з політичної історії», - сказав Д.Медведєв.

Він зазначив, що керівництво Росії вибудовуватиме відносини з будь-яким новим керівником цієї країни.

За його словами, історія відносин Грузії та Росії дуже сумна через військовий конфлікт у серпні 2008 року.

Д.Медведєв нагадав, що все закінчилося тим, що Росія «дала по голові й була вимушена визнати Абхазію та Південну Осетію» як незалежні держави.

Крім того, за словами Д.Медведєва, відносини РФ і Білорусі за 4 роки розвивалися по-різному – «від любові до ненависті».

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на часті суперечки з керівництвом Білорусі, Президент Олександр Лукашенко «подивився в різні сторони» й ухвалив рішення про вступ до Митного союзу та Євразійського економічного простору.