Канада закликає Україну не обмежувати свободи через «боягузливі теракти»

Міністр закордонних справ Канади Джон Берд засудив вибухи, скоєні вчора в Дніпропетровську.

Вінназвавїх "терористичнимиактами",атакожзакликав владуУкраїни невикористовуватите, що сталося,як привіддляобмеження "фундаментальнихсвобод", передаєФрансПресс.



"Канадаповністюзасуджуєцібоягузливіактинасильстваі підтримуєзусилля, спрямованіна якнайшвидшепритягнення до відповідальностітих, хто вчинив цітеракти. Водночас,розслідування цихзлочинівповиннопроводитисясправедливоібезполітичноговтручання", -заявивміністр,закликавшиКиїв"невикористовуватицітрагічніподіїяк привіддляобмеженняфундаментальнихсвобод".

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