Канада закликає Україну не обмежувати свободи через «боягузливі теракти»
07:53, 28 квітня 2012Світ
974 0
Міністр закордонних справ Канади Джон Берд засудив вибухи, скоєні вчора в Дніпропетровську.
Вінназвавїх "терористичнимиактами",атакожзакликав владуУкраїни невикористовуватите, що сталося,як привіддляобмеження "фундаментальнихсвобод", передаєФрансПресс.
"Канадаповністюзасуджуєцібоягузливіактинасильстваі підтримуєзусилля, спрямованіна якнайшвидшепритягнення до відповідальностітих, хто вчинив цітеракти. Водночас,розслідування цихзлочинівповиннопроводитисясправедливоібезполітичноговтручання", -заявивміністр,закликавшиКиїв"невикористовуватицітрагічніподіїяк привіддляобмеженняфундаментальнихсвобод".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter