США перекинули до кордонів Ірану винищувачі F-22 Raptor

Керівництво ВПС США категорично заперечує, що поява винищувачів в районі Перської затоки є демонстрацією сили чи якимось чином пов'язане з можливістю удару по ядерних об'єктах Ірану, повідомляє Взгляд з посиланням на Fox News.

Вашингтон зазначає, що це частина звичайних заходів в рамках «співпраці в галузі безпеки з регіональними партнерами».

Офіційні представники командування ВПС США відмовляються називати число перекинутих в регіон винищувачів, так само як і назву бази, де вони дислоковані. Однак інформоване джерело заявило телеканалу, що бойові машини стоять в ангарах повітряної бази «Аль-Дафрі» в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Винищувачі F-22 виробництва компанії Lockheed Martin поки не брали участь в реальних боях. Ці бойові машини, виконані на базі технологій Stealth, невидимі для радара противника і створені для битв класу «повітря-повітря», але при необхідності можуть перейти в режим «повітря-земля».

Телеканал також наводить слова одного з представників американських військово-повітряних сил, який називає F-22 «головним винищувачем США». «У нього немає конкурентів», - заявив військовий.