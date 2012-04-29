Чотири українські сапери вирушають до Афганістану

Чотири сапери з 143-го Центру розмінування Збройних сил України, що дислокується у Кам’янець-Подільському на Хмельниччині, у складі литовського контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан 1 травня відбудуть до Афганістану.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України з посиланням на начальника Центру розмінування ЗСУ полковника Сергія Зубаревського.

«Два офіцера, два контрактника української групи протидії саморобним вибуховим пристроям нової ротації і спеціально підготовлений мінно-розшуковий пес породи ротвейлер на прізвисько Рема, пройшли чотиритижневу спеціальну підготовку в місці постійної дислокації. Тижневий курс з протидії саморобним вибуховим пристроям група проходила на базі Об’єднаного багатонаціонального центру бойової підготовки 7-ї армії Збройних сил США в Європі, що у німецькому місті Хохенфельц», – зазначив заступник начальника Центру – начальник відділення планування та аналізу підполковник В’ячеслав Журба.

Офіцер також підкреслив, що в середині квітня військовослужбовці повернулись з Литви, де протягом шести тижнів проходили бойове злагодження у складі литовського контингенту.

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Український миротворчий персонал у афганській провінції Гор входить до складу литовського контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці в цій країні. До його персоналу входить група знищення вибухових предметів, група пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв, військові лікарі та чотири українських офіцери, які обіймають посади в різних секціях штабу миротворчого контингенту Збройних сил Литви в Афганістані.