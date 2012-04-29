Американські відповідачі за позовом Тимошенко просять дати їм спокій

Про це повідомляє агентствто РАПСІ з посиланням на наявні в його розпорядженні документи.



Позов був спочатку поданий проти компанії "РосУкрЕнерго" та її власника Дмитра Фірташа, але потім список відповідачів значно поповнився - до нього потрапили десять громадян України, а також зареєстровані в США компанії й американські громадяни, серед яких політтехнолог чинного президента Україна Пол Манафорт.



Клопотання про відхилення позову подала саме американська частина відповідачів, представлена ​​компаніями CMZ Ventures, Dynamic Group, Barbara Ann Holdings. Також серед них зазначений Бред Заксон (Brad Zackson), який фігурує в документах як помічник Фірташа.



Американські громадяни та компанії із США, наголошують заявники клопотання, зазначені як співвідповідачі в цій справі лише з однією метою - щоб Нью-йоркський суд таки прийняв позов до розгляду.



Як повідомляв УНІАН (У Нью-Йорку слухається позов Тимошенко до Фірташа, Пшонки, Могілевича та інших) в списку значаться, зокрема, міністр палива та енергетики Юрій Бойко, голова служби безпеки (на час подання. - Ред.) Валерій Хорошковський, генпрокурор Віктор Пшонка, Семен Могілевич, якого розшукує американське ФБР, перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, слідчий Генпрокуратури Олександр Нечвоглод, прокурор Лілія Фролова - представник державного звинувачення на судовому процесі проти Тимошенко.



Позов поданий від імені самої Тимошенко, групи опозиціонерів, які перебувають або під слідством, або в ув'язненні, а також від імені українського народу, "інтереси якого ущемлені", зазначив адвокат позивачів.



У позові зазначається, що політичні переслідування на Україну є частиною складної схеми, розробленої для відмивання грошей за кордоном, зокрема - в США, а також для хабарів українським чиновникам. Стверджується, що офіційна влада України чинить репресії проти тих, хто виступає проти вибудованої корупційної системи.