Американські відповідачі за позовом Тимошенко просять дати їм спокій
Американські відповідачі за позовом екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко про корупцію, шахрайство та порушенні прав людини заявили клопотання про те, що позов не підлягає розгляду в Нью-Йоркському суді.
Про це повідомляє агентствто РАПСІ з посиланням на наявні в його розпорядженні документи.
Позов був спочатку поданий проти компанії "РосУкрЕнерго" та її власника Дмитра Фірташа, але потім список відповідачів значно поповнився - до нього потрапили десять громадян України, а також зареєстровані в США компанії й американські громадяни, серед яких політтехнолог чинного президента Україна Пол Манафорт.
Клопотання про відхилення позову подала саме американська частина відповідачів, представлена компаніями CMZ Ventures, Dynamic Group, Barbara Ann Holdings. Також серед них зазначений Бред Заксон (Brad Zackson), який фігурує в документах як помічник Фірташа.
Американські громадяни та компанії із США, наголошують заявники клопотання, зазначені як співвідповідачі в цій справі лише з однією метою - щоб Нью-йоркський суд таки прийняв позов до розгляду.
Як повідомляв УНІАН (У Нью-Йорку слухається позов Тимошенко до Фірташа, Пшонки, Могілевича та інших) в списку значаться, зокрема, міністр палива та енергетики Юрій Бойко, голова служби безпеки (на час подання. - Ред.) Валерій Хорошковський, генпрокурор Віктор Пшонка, Семен Могілевич, якого розшукує американське ФБР, перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, слідчий Генпрокуратури Олександр Нечвоглод, прокурор Лілія Фролова - представник державного звинувачення на судовому процесі проти Тимошенко.
Позов поданий від імені самої Тимошенко, групи опозиціонерів, які перебувають або під слідством, або в ув'язненні, а також від імені українського народу, "інтереси якого ущемлені", зазначив адвокат позивачів.
У позові зазначається, що політичні переслідування на Україну є частиною складної схеми, розробленої для відмивання грошей за кордоном, зокрема - в США, а також для хабарів українським чиновникам. Стверджується, що офіційна влада України чинить репресії проти тих, хто виступає проти вибудованої корупційної системи.