Білоруський Першотравень зібрав 27 тисяч людей

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, виступаючи на мітингу, голова ФПБ Леонід Козик сказав: «Символічно, що свято праці відзначається у Білорусі щороку. Білорусь - соціально орієнтована держава, і все робиться для того, щоб у країні якість життя людей з кожним роком поліпшувалася. Поступово підвищуються соціальні допомоги та заробітна плата, будується житло і культурно-оздоровчі об'єкти».

У святі взяли участь представники усіх 28 профспілкових організацій Білорусі.

«За попередніми підрахунками, у парку зібралося понад 27 тисяч учасників, і це дуже велика цифра. Приємно, що на мітинг прийшли представники делегацій усіх держав СНД, а також кубинська делегація на чолі з послом Куби», - сказав Л.Козик.

Незалежним профоб'єднанням і представникам опозиції проводити будь-які масові заходи заборонено як у Мінську, так і в регіонах Білорусі.