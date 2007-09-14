У Росії новий прем`єр

Держдума дала згоду на затвердження Віктора Зубкова на посаді прем`єра РФ. Таким чином, він стає дев`ятим за рахунком главою кабінету міністрів в історії сучасної Росії з 1992 року.

Як передає РІА Новости, за затвердження Зубкова проголосували 381 депутат, проти - 47, утрималися 8. Голосування було відкритим.

У середу Володимир Путін прийняв відставку прем`єра Михайла Фрадкова і вніс до Держдуми кандидатуру глави Росфінмоніторинга Віктора Зубкова на пост глави кабінету міністрів. У четвер Зубков зустрічався з думськими фракціями.

Відповідно до Конституції, тепер президент повинен підписати указ про призначення Віктора Зубкова головою уряду. У свою чергу, новий прем`єр-міністр не пізніше, ніж через тиждень після призначення має подати президентові пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади. Прем`єру також належить запропонувати главі держави кандидатури на посади заступників голови уряду і федеральних міністрів.